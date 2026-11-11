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Kütahya'da 15 yaşındaki çocuk tartıştığı kişilerce 8 bıçak darbesiyle yaralandı

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Kütahya'da 15 yaşındaki çocuk tartıştığı kişilerce 8 bıçak darbesiyle yaralandı
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Kütahya'da tartıştığı kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan 15 yaşındaki çocuk, 8 bıçak darbesiyle yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan çocuk Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kütahya'da tartıştığı kişiler tarafından 8 bıçak darbesiyle yaralanan A.A. (15), hastanede tedaviye alındı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Sultanbağı Mahallesi Gediz Caddesi'nde meydana geldi. A.A., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı şüphelilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından ve bacaklarından 8 bıçak darbesi alan A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı A.A.'yı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, olaya karışan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralı A.A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı, hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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