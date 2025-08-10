Kuşadası-Söke Kara Yolunda Çökme: Trafik Kapandı
Kuşadası-Söke kara yolunda meydana gelen çökme nedeniyle Kuşadası'na gidiş yönü trafiğe kapatıldı. Araçlar Kirazlı mevkisine yönlendiriliyor.
Kuşadası-Söke kara yolu Yaylaköy mevkisi Kuşadası istikametinde yolda çökme meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekibi sevk edildi.
Trafiğe kapatılan yola uyarıcı levhalar koyuldu.
Kuşadası'na geçmek isteyenler Kirazlı mevkisine yönlendiriliyor.
Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel