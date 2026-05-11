Kuşadası'nda yunusların gösterisi cep telefonuyla kaydedildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jet skiye eşlik eden yunuslar cep telefonuyla kaydedildi.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı açıklarında jet ski kullanan Oray Altun, yunusları fark edince yavaşladı.

Altun, bir süre kendisine eşlik eden çok sayıda yunusu cep telefonuyla kaydetti.

Eş zamanlı olarak suyun derinliklerine girip yüzeye çıkan yunusların o anları güzel görüntü oluşturdu.