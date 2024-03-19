Kuşadası'nda yaşlı adamın ölümüyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşlı bir adamın evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında son görüşen kişi olan A.A. gözaltına alındı. Zanlı, suçsuz olduğunu iddia etti.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşlı adamın ölü bulunmasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.
Davutlar Mahallesi'nde dün, Abidin Canbazoğlu'nun (75) evinde darbedilmiş şekilde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Canbazoğlu'yla görüşen son kişinin A.A. (39) olduğunu belirledi.
Şüpheli, Efeler ilçesindeki adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlının, olaya ilişkin bilgisinin olmadığını belirterek, suçsuz olduğunu savunduğu öğrenildi.