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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Alacamescit Mahallesi'ndeki adrese yapılan baskında 14,90 gramlık satışa hazır 12 paket esrar ele geçirildi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, dün uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Alacamescit Mahallesi'ndeki bir adrese yapılan baskında, şüpheli S.K. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 14,90 gramlık satışa hazır 12 paket esrar ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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