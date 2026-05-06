Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Güncelleme:
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında 22 kilogram kubar esrar ve çeşitli uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda Değirmendere Mahallesi'nde bulunan bir eve sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda İ.M. (37) ve M.Ö. (40), gözaltına alındı. Ayrıca ekiplerin evde özel eğitimli narkotik köpeğiyle yaptığı aramada 22 kilogram kubar esrar, 12 kök Hint keneviri, 200 kenevir tohumu, iklimlendirmede kullanılan malzemeler ve 60 tabanca fişeği ele geçirildi. 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber- Kamera: Oğuzhan BOYSAN / KUŞADASI (Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
