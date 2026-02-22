Haberler

Aydın'da uçurumda ceset bulundu

Aydın'da uçurumda ceset bulundu
Güncelleme:
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Davutlar Mahallesi Nallıca mevkisinde uçurumda hareketsiz yatan bir erkeğin cesedi bulundu. Olay yerine sevk edilen ekipler, hayatını kaybettiğini tespit etti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uçurumda erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Davutlar Mahallesi Nallıca mevkisinde uçurumda hareketsiz yatan birinin olduğu yönünde ihbarda bulunuldu.

Bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin güçlükle ulaştığı bölgede yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet Çiftçi'ye (46) ait olduğu tespit edilen ceset, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / İbrahim Uzun
