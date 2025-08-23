Kuşadası'nda turistleri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

Güncelleme:
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yabancı turistleri taşıyan bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, K.H.D. (44) yönetimindeki 09 APH 834 plakalı tur minibüsü, Söke-Kuşadası kara yolu Fevzipaşa Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak devrildi.

Haber verilmesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçtaki 7 yabancı turist yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
