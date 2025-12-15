Kuşadası'nda 108 Sürücüye Trafik Cezası

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekipleri tarafından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının incelenmesi ile yapılan denetimde, trafik kurallarına uymadıkları tespit edilen 108 sürücüye toplam 126 bin 28 lira idari para cezası kesildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelinde trafik düzeninin sağlanması amacıyla geçen hafta çalışma başlattı. Bu kapsamda polis ekipleri KGYS kameralarını inceledi. 4 gün süren incelemede, motorlu araç ile motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerinin trafik kurallarına uyup, uymadıklarına bakıldı. Çalışmanın ardından kuralları ihlal ettikleri belirlenen 108 sürücüye 126 bin 28 lira idari para cezası uygulandı.