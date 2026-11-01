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Kuşadası'nda silahlı saldırıya uğrayan iki işletmeci ağır yaralandı

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Kuşadası'nda silahlı saldırıya uğrayan iki işletmeci ağır yaralandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iki işletmeci ağır yaralandı. Yaralılardan biri ameliyata alınırken diğeri başka hastaneye sevk edildi; durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan işletmeciler Mekin Çelik (37) ile Murat Yatkı (55) ağır yaralandı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay, saat 06.30 sıralarında, Camikebir Mahallesi Şafak Sokak'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler otomobilden inip, henüz belirlenemeyen nedenle Kaleiçi'nde eğlence mekanı işleten Mekin Çelik ve dövme stüdyosu işleten Murat Yatkı'ya tabancayla ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşunlar isabet eden Çelik ile Yatkı ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Çelik ameliyata alınırken; Yatkı ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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