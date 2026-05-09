Kuşadası açıklarında motor arızalı tekne kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bir teknedeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı.
Olay, önceki gün saat 17.50 sıralarında meydana geldi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, motor arızası nedeniyle denizde sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telsizle yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-14) sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla 3 kişiyi kurtardı. Tekne ise yedeklenip, Kuşadası balıkçı barınağına getirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı