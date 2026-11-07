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Kuşadası'nda mobilya deposu yangını 7 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı

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Kuşadası'nda mobilya deposu yangını 7 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı
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Kuşadası'nda bir iş yerine ait mobilya deposunda saat 09.00 sıralarında çıkan yangın, 7 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan Kuşadası-Söke kara yolunun Yaylaköy mevkisi yeniden ulaşıma açılırken ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir iş yerine ait mobilya deposunda saat 09.00 sıralarında çıkan yangın, 7 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan Kuşadası-Söke kara yolunun Yaylaköy mevkisi yeniden ulaşıma açıldı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Oğuzhan BOYSAN / KUŞADASI, (Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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