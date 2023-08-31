Kuşadası'nda Manga Konseriyle 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları Zirve Yaptı

Kuşadası'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü kutlamaları, İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda düzenlenen Manga konseri ile zirve yaptı. Türk rock müziği grubu, seslendirdiği birbirinden hareketli parçalarla alanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

Kuşadası'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü kutlamaları, İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda düzenlenen Manga konseri ile zirve yaptı. Türk rock müziği grubu, seslendirdiği birbirinden hareketli parçalarla alanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

Kuşadası'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlama programı kapsamında Kuşadası Belediyesi tarafından İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda konser düzenlendi. Konserde Türk rock müziği grubu 'Manga' sahne aldı. Manga, seslendirdiği birbirinden hareketli şarkılarla meydanı dolduran binlerce kişiyi coşturdu. Ellerindeki Türk bayraklarını sallayan Kuşadalılar ve gençler, hep bir ağızdan şarkılara eşlik ederek Büyük Taarruz'un 101'inci yılını büyük bir sevinçle kutladı. - AYDIN