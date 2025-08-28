Kuşadası'nda Kıyıda Erkek Cesedi Bulundu

Kuşadası'nda Kıyıda Erkek Cesedi Bulundu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahilde bulunan erkek cesedi, Parkinson hastası olduğu tespit edilen Mehmet Çelik'e ait. Olayla ilgili otopsi işlemleri başlatıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi sahilinde, kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu. Parkinson hastası Mehmet Çelik'e (66) ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Güzelçamlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde sahilde yürüyüşe çıkanlar, deniz kıyısında hareketsiz yatan kişiyi fark etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları kontrolde, kıyıda yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden Mehmet Çelik'e ait kimliğin çıktığı cesette herhangi bir kesici veya delici alet izine rastlanmadı. Parkinson hastası olan Mehmet Çelik'in dün akşam saatlerinde dolaşmak için evinden çıktığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi. Mehmet Çelik'in cansız bedeni kesin ölüm nedenini tespiti için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Adli Tıp morguna gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
