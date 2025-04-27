Kuşadası'nda Firari Hükümlü Pansiyonda Yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kardeşine ait kimlik kullanarak pansiyonda konaklayan firari hükümlü H.B. jandarma tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi. H.B'nin toplam 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kardeşine ait kimlikle pansiyonda konaklayan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Jandarma ekiplerinin, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmada, firari hükümlü H.B'nin (43) ilçede olduğu tespit edildi.
Kardeşine ait kimlikle bir pansiyona giriş yaptığı belirlenen firari hükümlü, düzenlenen baskınla yakalandı.
H.B'nin çeşitli suçlardan toplam 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.
Germencik İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edilen firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel