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Aydın'da denize giren kişi boğuldu

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Soğucak Plajı'nda denize giren Fatih Ergün, bir süre sonra gözden kayboldu. Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerince denizden çıkarılıp hastaneye kaldırılan Ergün, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Soğucak Plajı'nda denize giren Fatih Ergün, bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizden çıkarılıp kıyıya getirilen Ergün, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ergün, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / İbrahim Uzun
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