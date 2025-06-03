Kuşadası'nda Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Kuşadası'nda Denizde Erkek Cesedi Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizde hareketsiz bulunan erkek cesedinin Sahil Güvenlik tarafından kıyıya çıkarıldığı, kimlik tespitinin ise İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılacağı bildirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Camikebir Mahallesi'nde deniz yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, öldüğü belirlenen kişiyi kıyıya çıkardı.

Üzerinde kimlik bulunmayan erkek cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA / İbrahim Uzun - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
Galatasaray'ın kiralık yolladığı Mathias Ross için karar verildi

Galatasaray'a geri döndü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor

Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi

Ünlü iş insanı kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
Yargı paketi Ahmet Türk'ü de tatmin etmedi: Hayal kırıklığı yarattı, endişelerimiz büyüdü

Ahmet Türk, büyük hayal kırıklığı yaşadı: Endişelerimiz büyüdü
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
Cinnet geçirip kucağındaki bebeğe şiddet uyguladı

Cinnet geçiren annenin bebeğine yaptıkları korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.