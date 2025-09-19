Haberler

Kuşadası'nda Deniz ve Kıyı Temizliği Etkinliği Düzenlendi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Ege Port organizasyonu ile deniz ve kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Öğrenciler ve gönüllüler, yaklaşık 2 kilometrelik alanda temizlik yaparak, çevre bilincine katkıda bulundu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde deniz ve kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Kuşadası Yolcu Limanı Ege Port organizasyonunda Atatürk Bulvarı sahilinde yapılan kıyı temizliği etkinliğine İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Adviye Ertuğrul Acun Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi ile Mahmut Esat Bozkurt İlköğretim öğrencileri, liman personeli ve gönüllüler katıldı.

Katılımcılar, yaklaşık 2 kilometrelik alanda temizlik yaptı.

Öğrencilere atıkların doğada kaybolma süresi ve deniz ekosistemine verdiği zararlarla ilgili bilgiler verildi.

Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, gazetecilere, Uluslararası Kıyı Temizliği günü kapsamında düzenlenen etkinlikte özellikle öğrencilerde farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

Kaynak: AA / İbrahim Uzun - Güncel
