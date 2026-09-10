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Kuşadası'nda 4 ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu

Kuşadası'nda 4 ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4 ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4 ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden yapılan açıklamada, farklı kıyılarda 3 yeşil deniz kaplumbağası ile 1 caretta carettanın ölü bulunduğu belirtildi.

İlk incelemelerde hayvanların ölümüne ilişkin herhangi bir yara veya dış etken bulgusuna rastlanmadığı kaydedilen açıklamada, "Balık avı sezonunun başlamasıyla aynı döneme denk gelmesi nedeniyle, bu bireylerin trol ağlarına hedef dışı av olarak yakalanarak uzun süre su altında kalmaları sonucu boğulmuş olabileceklerini değerlendiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kaplumbağaların doku ve kabuk örneklerinin incelenmek üzere uzmana gönderildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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