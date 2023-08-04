Kuşadası'nda 11 Kaçak Göçmen Yakalandı
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AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 11 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 11 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik'e önceki gün saat 09.00 sıralarında, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botu durdurdu. Botta yakalanan 11 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınıp, karaya çıkarıldı. Kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tülay Aksay - Güncel