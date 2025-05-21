Kuşadası'na 8 Bin 507 Turist Geliş Yaptı

Kuşadası'na 8 Bin 507 Turist Geliş Yaptı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesine kruvaziyerlerle gelen 8 bin 507 turist, limanda etkinliklerle karşılandı. Yolcular, Efes Antik Kenti'ni ziyaret etti ve alışveriş yaptı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine kruvaziyerlerle 8 bin 507 turist geldi.

Kuşadası Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Odyssey Of The Seas" ve "Brilliance of the Seas" adlı kruvaziyerler demirledi.

Gemilerden inen çoğunluğu ABD vatandaşı turistler, limanda halk oyunları gösterileriyle karşılandı.

Yolculardan bazıları tur programı kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi. Tura katılmayanlar ise kent merkezinde alışveriş yaptı.

Kaynak: AA / İbrahim Uzun - Güncel
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