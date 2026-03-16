Kuşadası Belediyesi'ne 'yolsuzluk' soruşturması: Belediye başkanı dahil 5 şüpheli tutuklandı

Kuşadası Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Belediye Başkanı Ömer Günel ve diğer 4 kişi tutuklandı.

KUŞADASI Belediyesi'ne yönelik 'Rüşvet' ve 'İrtikap' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında Belediye Başkanı Ömer Günel'in de bulunduğu 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak 'Rüşvet' ve 'İrtikap' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; tanık ifadeleri, şüpheli beyanları, soruşturma dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar sonucunda incelenen hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde, soruşturmaya konu suçların işlendiğine dair şüpheye ulaşıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ile Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş başta olmak üzere tespit edilen 6 şüpheli, Aydın, İzmir ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, Ferdi Zenginoğlu, Hüseyin Kabasakal ve Meral Celep çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı

