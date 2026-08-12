Haberler

Kuşadası'nda 29 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kuşadası'nda 29 Kaçak Göçmen Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botla ilerleyen 29 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne gönderildi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bottaki 29 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası açıklarında 10 Ağustos saat 04.00 sıralarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik gemisi (TCSG-107) ve Sahil Güvenlik botları ekibi (TCSG-7, KB-89), lastik bottaki 29 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Tarihi anlaşmanın fikri nasıl ortaya çıktı? Erdoğan anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sturm Graz maçı bittiği gibi garantiledi! UEFA'dan Fener'e dev gelir

Maç bittiği gibi garantiledi! UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjde
Altın için kritik gün! Gözler saat 15.30'a çevrildi

Altın için kader günü! Geri sayım başladı

Osimhen için olay hamle! Galatasaray'ın istediği rakam belli oldu

Osimhen de gidiyor gibi! G.Saray'ın istediği rakamı duyurdular
Kocaeli'de kimya fabrikasında yangın: 2 işçi yaralandı, 2 at telef oldu

Kocaeli'de kimya fabrikasında yangın: 2 işçi yaralandı
Kıvanç Tatlıtuğ'dan radikal karar! 5 milyon kişiyi tek kalemde sildi

Kıvanç Tatlıtuğ'dan radikal karar! 5 milyon kişiyi tek kalemde sildi
Engelli emekliler bunu bekliyor! Gözler AYM'den çıkacak kararda

Engelli emekliler bunu bekliyor! Gözler AYM'den çıkacak kararda
Kimse fark etmedi! Boca Juniors-Recoleta maçında inanılmaz hata

Şu olay Süper Lig'de yaşansa 100 sene konuşulur