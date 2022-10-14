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Kurum: "Depozito yönetim sistemimizi ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırıyoruz"

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması Dilek Hanif tasarımlarından oluşan defile Modacı Dilek Hanif'in sahneye gelişi Modacı Dilek Hanif'in tasarladığı kıyafet Modacı Dilek Hanif'e çiçek takdim edilmesi KOCAELİ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması

Dilek Hanif tasarımlarından oluşan defile

Modacı Dilek Hanif'in sahneye gelişi

Modacı Dilek Hanif'in tasarladığı kıyafet

Modacı Dilek Hanif'e çiçek takdim edilmesi

KOCAELİ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Sıfır Atık Festivali'nin açılışında konuştu. (4)

Kaynak: AA / Güncel

İklim Değişikliği Dilek Hanif Murat Kurum Kocaeli Güncel Haberler

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