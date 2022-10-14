Kurum: "Depozito yönetim sistemimizi ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırıyoruz"
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması Dilek Hanif tasarımlarından oluşan defile Modacı Dilek Hanif'in sahneye gelişi Modacı Dilek Hanif'in tasarladığı kıyafet Modacı Dilek Hanif'e çiçek takdim edilmesi KOCAELİ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması
Dilek Hanif tasarımlarından oluşan defile
Modacı Dilek Hanif'in sahneye gelişi
Modacı Dilek Hanif'in tasarladığı kıyafet
Modacı Dilek Hanif'e çiçek takdim edilmesi
KOCAELİ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Sıfır Atık Festivali'nin açılışında konuştu. (4)
Kaynak: AA / Güncel