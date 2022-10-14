Kurum: "Depozito yönetim sistemimizi ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırıyoruz" Güncel Haberler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması Dilek Hanif tasarımlarından oluşan defile Modacı Dilek Hanif'in sahneye gelişi Modacı Dilek Hanif'in tasarladığı kıyafet Modacı Dilek Hanif'e çiçek takdim edilmesi KOCAELİ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması Dilek Hanif tasarımlarından oluşan defile Modacı Dilek Hanif'in sahneye gelişi Modacı Dilek Hanif'in tasarladığı kıyafet Modacı Dilek Hanif'e çiçek takdim edilmesi KOCAELİ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Sıfır Atık Festivali'nin açılışında konuştu. (4) Kaynak: AA / Güncel İklim Değişikliği Dilek Hanif Murat Kurum Kocaeli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kurum: 'Depozito yönetim sistemimizi ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırıyoruz' - Haberler

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