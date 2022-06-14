Kurum: "Muhalefete sesleniyorum, artık çevrecilik dersi vermeyi bırakın" - Haberler

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Kurum: "Muhalefete sesleniyorum, artık çevrecilik dersi vermeyi bırakın"

AA - Güncel
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Mamak Mutlu Mahallesi Riskli Alan Dönüşüm Projesi Kura Çekiliş Töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mamak Mutlu Mahallesi Riskli Alan Dönüşüm Projesi Kura Çekiliş Töreni'nde konuştu.

Mamak Mutlu Mahallesi Riskli Alan Dönüşüm Projesi Kura Çekiliş Töreni

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mamak Mutlu Mahallesi Riskli Alan Dönüşüm Projesi Kura Çekiliş Töreni'nde konuştu. (4)

AA / Güncel

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