'Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi' Hayme Ana Türbesi'nden başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamında 81 ilden öğrencilerin katıldığı "Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi", Kütahya'nın Domaniç ilçesinden başlatıldı.

Gençlerin tarih ve medeniyet mirasıyla buluşturulması, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının artırılması amacıyla 800 öğrencinin katıldığı gezi programı Bilecik ve Bursa'da devam ederek Çanakkale'de tamamlanacak.

Öğrencileri Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin büyükannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana'nın Çarşamba köyündeki kabrini ziyaretlerinde dua etti.

Hayme Ana ve Osmanlı'nın Domaniç'te kuruluşu hakkında bilgi verilen konuklara mehter gösterisi sunuldu.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanı Mutlu Doğan, programda yaptığı konuşmada, gezide ecdat tarafından miras bırakılan kültürel değerleri görme imkanına sahip olacaklarını söyledi.

Tarihi mirasa sahip çıkılması gerektiğini belirten Doğan, "Sizler yurtlarınızda aktif olarak görev yapan gençlerimizsiniz. Şu anda dünya üzerinde yeni bir kuruluşun sancısı yaşanıyor ve bu sancıyı aşacak gençler sizlersiniz. Bir günde bin yılı görüp bunları yeni nesillere taşıyacak olan sizlersiniz. Bu yüzden yurtların gezilerine daha çok katılmanızı istirham ediyoruz." dedi.

Geziye katılan tarihçi Prof. Dr. Mehmet Çelik de öğrencilere Hayme Ana'nın öneminden bahsetti.

Program kapsamında sırasıyla Bilecik'te Hamidiye Külliyesi, Ertuğrul Gazi Müzesi, Şeyh Edebali Türbesi; Bursa'da Emir Sultan Camisi, Yeşil Cami, Ulu Cami, Orhan Gazi ve Osman Gazi Türbeleri; Çanakkale'de Kilitbahir Kalesi, Merkez Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı, Şahindere Şehitliği, Şehitler Abidesi, Morto Koyu, Seddülbahir Kalesi, Yahya Çavuş Şehitliği, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı gezilecek.