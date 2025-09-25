Kurucaşile'de Denizde Yüzen Yaban Domuzu Görüntülendi
BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde balık tutmaya çıkan bir kişi, denizde yüzen yaban domuzunu cep telefonuyla görüntüledi. Domuzun denize düşmüş olabileceği tahmin ediliyor.
BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde denizde yüzen yaban domuzu, balık tutmaya çıkan Ahmet Açar (43) tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kurucaşile ilçesinde dün akşam saatlerinde teknesi ile balığa çıkan Ahmet Açar, limandan yaklaşık 100 metre açıkta denizde yüzen yaban domuzu gördü. Açar o anları cep telefonuyla görüntüledi. Denize düştüğü tahmin edilen yaban domuzu, bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel