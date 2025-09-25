Haberler

Kurucaşile'de Denizde Yüzen Yaban Domuzu Görüntülendi

Kurucaşile'de Denizde Yüzen Yaban Domuzu Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde balık tutmaya çıkan bir vatandaş, denizde yüzen yaban domuzunu cep telefonuyla görüntüledi. Denize düştüğü tahmin edilen domuz, bir süre sonra kayboldu.

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde denizde yüzen yaban domuzu, balık tutmaya çıkan Ahmet Açar (43) tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kurucaşile ilçesinde dün akşam saatlerinde teknesi ile balığa çıkan Ahmet Açar, limandan yaklaşık 100 metre açıkta denizde yüzen yaban domuzu gördü. Açar o anları cep telefonuyla görüntüledi. Denize düştüğü tahmin edilen yaban domuzu, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıldı

Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Erdoğan'a açıldı
TBMM'de yemek ücretlerine zam

TBMM lokantasına zam! Vekiller bir kase çorba için bakın ne ödeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eser Karaca cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Hastanede acımadan sıkmış

Kan donduran cinayetin görüntüleri! Hastanede acımadan sıkmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.