Kurucaşile'de Denizde Yüzen Yaban Domuzu Görüntülendi

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde denizde yüzen yaban domuzu, balık tutmaya çıkan Ahmet Açar (43) tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kurucaşile ilçesinde dün akşam saatlerinde teknesi ile balığa çıkan Ahmet Açar, limandan yaklaşık 100 metre açıkta denizde yüzen yaban domuzu gördü. Açar o anları cep telefonuyla görüntüledi. Denize düştüğü tahmin edilen yaban domuzu, bir süre sonra gözden kayboldu.