Kurtuluş Savaşı'nda Antalya'nın ilk sivil şehidi olan Mustafa Haşmet anıldı
Antalya'nın Kurtuluş Savaşı'ndaki ilk sivil şehidi Mustafa Haşmet, şehadetinin 106. yılında anıldı.

Vali Hulusi Şahin, anma programında yaptığı konuşmada, Mustafa Haşmet'in şehadetinin yıl dönümünde şehit edildiği Kalekapısı mevkisinde bir araya geldiklerini söyledi.

Mustafa Haşmet ve Mustafa Ertuğrul gibi kahramanların fedakarlıklarının kentin tarihindeki kritik dönemeçlerde belirleyici olduğunu ifade eden Şahin, "Biz büyük kahramanlara karşı vefa duygumuzu kaybedersek, o zaman vatan duygumuzu, millet duygumuzu da kaybederiz." dedi.

Mustafa Haşmet'in Hoca Nebi Mezarlığı'na defnedildiğini ancak mezarlığın bugün mevcut olmadığını belirten Şahin, şehidin hatırasını yaşatmak amacıyla şehit edildiği Kalekapısı bölgesinde bir kitabe yapılacağını bildirdi.

Anmada Mustafa Haşmet'in şehit edildiği yere karanfil bırakıldı ve dua edildi.

Programdaki bilgilendirmede, Antalya'nın Türk İstiklal Harbi'ndeki ilk sivil şehidi olan Mustafa Haşmet'in 1880 yılında Sağır Bey Mahallesi'nde doğduğu, aslen Korkutelili olduğu kaydedildi.

Mustafa Haşmet'in Korkuteli ve Antalya Belediye Meclisi üyeliği yaptığı, Antalya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti içinde faaliyet gösteren bir Kuvayi Milliyeci olduğu ve 1920'de İtalyan işgal güçleri askerlerince şehit edildiği belirtildi.

Cenazesi ertesi gün Korkuteli'nden gelen on binlerce kişinin katılımıyla Tekeli Mehmet Paşa Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedilen Mustafa Haşmet'in yürüttüğü mücadelenin, Antalya'da işgalin daha geniş boyutlara ulaşamamasında önemli rol oynadığı vurgulandı.

Kaynak: AA
