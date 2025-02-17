Kurtuluş Savaşı kahramanı Köprülü Hamdi Bey Edremit'te anıldı
Kurtuluş Savaşı kahramanı ve Kuvayımilliye'nin önemli isimlerinden dönemin Edremit Kaymakamı Köprülü Hamdi Bey şehit edilişinin 105. yılında anıldı.
Kurtuluş Savaşı kahramanı ve Kuvayımilliye'nin önemli isimlerinden dönemin Edremit Kaymakamı Köprülü Hamdi Bey şehit edilişinin 105. yılında anıldı.
Edremit ilçesinde, Hamdi Bey'in adının verildiği meydanda düzenlenen törene, Edremit Kaymakam Vekili Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, 19. Komando Tugayı Garnizon Komutan Vekili Albay İsmail İbiş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından öğrenciler, Şehit Hamdi Bey anısına şiirler okudu.
Program, Saniye Hüseyin Balya Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Cavit Kırcı'nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla sona erdi.