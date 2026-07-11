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TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Srebrenitsa Soykırımı’nın 31. Yılında Anma Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Srebrenitsa Soykırımı’nın 31. Yılında Anma Mesajı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımı’nın 31. yılında hayatını kaybeden 8 bin 372 Bosnalıyı rahmetle andı. Kurtulmuş, soykırımın insanlık vicdanında kara bir leke olduğunu belirterek, bu acının unutulmayacağını ve şehitlerin hatırasının yaşatılacağını ifade etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri andı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Tüm dünyanın gözleri önünde, insanlığın vicdanına kara bir leke olarak kazınan Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılında, yalnızca kimlikleri ve inançları nedeniyle katledilen 8 bin 372 Bosnalı kardeşimizi rahmetle yad ediyor, ailelerinin ve kardeş Bosna Hersek halkının acısını yürekten paylaşıyorum. Srebrenitsa, yalnızca Bosna Hersek'in değil; adalet, merhamet ve insanlık onurunu savunan herkesin ortak acısıdır. Bu büyük acıyı unutmayacak, unutturmayacak; Srebrenitsa'da şehit edilen kardeşlerimizin aziz hatırasını daima yaşatacağız. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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