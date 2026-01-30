Haberler

Gercüş'te aç kalan kurtlar, yerleşim alanına indi

Güncelleme:
Batman'ın Gercüş ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan iki kurt, dondurucu soğuklar nedeniyle yerleşim alanına inerek bahçeye kadar yaklaştı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan ve yerleşim alanına inen 2 kurt, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gercüş ilçesinde dondurucu soğukların etkisiyle yiyecek bulmakta zorlandığı belirtilen 2 kurt, yerleşim alanına indi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, kurtların evin bahçesine kadar yaklaştığı, bir süre sonra koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

