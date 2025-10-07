Kurtalan'da 'Filistin'e Destek' Etkinliği Düzenlendi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde " Filistin'e destek" etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, çizdikleri resimlerle Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti.

Okul müdürü Ahmet Kılıç, etkinlik sayesinde öğrencilerde duyarlılık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Kılıç, "Öğrencilerimizle Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek istedik. Gazze'de yaşanan olaylar hepimizi derinden üzüyor. Çocuklarımızın küçük yaşta insanlık değerlerini, barışı ve kardeşliği öğrenmelerini arzuluyoruz. Onların çizdikleri resimlerle Filistinli çocuklara umut ve dayanışma mesajı verdik." dedi.