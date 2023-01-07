Kurt ve kangal melezi olan köpeği koyun sürüsünün içine bıraktı, sonuç pek iyi olmadı

Kurt ve kangalın çiftleşmesi sonucu dünyaya gelen köpeği koyun sürüsünün içerisine bırakan vatandaş, istediği sonucu alamayınca büyük hayal kırıklığı yaşadı. Bir anda sürünün içerisine dalan köpeğin o esnada koyunlara ve kuzulara saldırması dikkat çekti.

Anadolu'da sık sık karşı karşıya gelen efsanelere konu olan kurtlar ve kangallar bu kez aynı bedende birleşti. Kangal köpeğini bir kurtla çiftleştiren vatandaş, ortaya çıkan melez ırkın koyun sürüsünün içerisine bırakılması ile neye uğradığını şaşırdı. Bir anda sürünün içerisine dalan ve koyunlara saldıran kurt-kangal melezi köpeğin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Videonun altına yorum yapan vatandaşlar, hayvanların genetiği ile oynanmaması gerektiğini ifade etti.