Ağıla giren kurt, 40 koyunu öldürdü

Malatya'nın Arguvan ilçesinde bir kurt, ağıla girerek 40 koyunu öldürdü, 25 koyunu da yaraladı. Koyun yetiştiricisi Hasan Aksüt, büyük bir zarar ile karşılaştıklarını belirtti ve devlet yardımı talep etti.

Bozburun Mahallesi'nde gece saatlerinde 450 koyunun bulunduğu ağıla giren kurt, 40 koyunu öldürdü, 25 koyunu ise yaraladı. Sabah ağıla geldiğinde koyunların öldüğünü gören Hasan Aksüt, zararının büyük olduğunu söyledi. Aksüt, devlet büyüklerinden yardım beklediğini belirterek, "Zor şartlarda kırsalda yetiştiricilik yapmaya çalışıyoruz. Sabah hayvanları yemlemek için ağıla girdiğimde kurdun gece girip 40 koyunu telef ettiğini 25 hayvanın da yaralı bıraktığını gördük. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. Bu zor şartlarda, bu zarar bizleri zor durumda bıraktı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

