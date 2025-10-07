Küresel Sumud Filosundaki Türk Aktivistlerden Gazze Soykırımına Dikkat Çekiş

Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak üzere açılan ve İsrail tarafından uluslararası sularda yasa dışı olarak alıkonulan Küresel Sumud Filosundaki Türk aktivistlerden Emine Güneş, alıkonuldukları zorlu süreç boyunca başlarından geçen hiçbir şeyin Gazze'de yaşanan soykırımın yanında bir ehemmiyetinin olmadığını söyledi.

Gazze'ye insanı yardım götürmek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki 14 Türk vatandaşı yurda dönüş yolunda.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki aktivistlerin kısa süre içinde havalimanından THY uçağıyla İstanbul'a hareket etmesi öngörülüyor.

Güneş, İsrail'in silahlarla ve köpeklerle yaptığı hücre baskınları dahil, alıkonuldukları zorlu süreç boyunca başlarından geçen hiçbir şeyin Gazze'de yaşananlarının yanında bir ehemmiyetinin olmadığını dile getirdi.

Gazze'de iki yıldır yoğun bir şekilde devam eden ve on binlerce çocuğun katledildiği bir soykırım olduğuna dikkati çeken Güneş, "Çocukların yakıldığı, bedenlerin paramparça edildiği ve bunu bizim canlı bir şekilde izlediğimiz korkunç bir dönem yaşadık. Bütün bunların yanında bizim atmış olduğumuz adım cüzi bir adım." dedi.

Türk aktivist Güneş, "Artık bıçak kemiğe dayandı ve sabrın son noktaya geldiği bir sürece girdik." diye konuşarak, Küresel Sumud Filosu'nda tam anlamıyla barışçıl insanların bir araya gelerek İsrail'in ablukasını delmek için harekete geçtiğini ve bunun çok kıymetli bir hareket olduğun kaydetti.

Farklı dini, ırk ve cinsiyetten insanların Gazze'deki ablukayı kırmak uğruna tek bir maksatla bir araya geldiğini kaydeden Güneş, "Dünya halkları gerçekten bilinçlenmiş durumda ve ciddi anlamda adım atmaya başlamış durumda." ifadesini kullandı.

Güneş, "Buradaki akan kandan hepimiz sorumluyuz. Oradaki yanan çocuklardan hepimiz sorumluyuz." ifadelerini kullanarak, herkesin bedel ödemeye hazır olması gerektiğini söyledi.

İsrail tarafından alıkonduktan sonra Türkiye'nin girişimleriyle bırakılan aktivistlerin son grubu, sabah saatlerinde Türkiye'ye hava yoluyla dönmek üzere Ürdün'e ulaşmış, Türk yetkililer tarafından karşılanmıştı.

?Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye yasa dışı şekilde el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti alıkoyarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.