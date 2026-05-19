Küresel Sumud Filosu'ndan Al Wiraikat Flores, İsrail'in "cezasızlığına" son verilmesi gerektiğini söyledi Açıklaması

"Şu anda konuşma imkanımız var ama belki birkaç saat ya da dakika sonra hatta belki önümüzdeki birkaç gün boyunca hiçbir şey söyleyemeyeceğiz"

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'ndaki Sirius teknesinde bulunan Meksikalı aktivist Al Muatasem Belah Al Wiraikat Flores, "İsrail ve emperyalist ülkelerin sahip olduğu cezasızlığa" son verilmesi gerektiğini söyledi.

Gazze Şeridi'ne doğru Sirius teknesinde yoluna devam eden Al Wiraikat Flores, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için dünyanın farklı noktalarından ve kültürlerinden insanların tek bir amaç uğruna bir araya geldiğini vurguladı.

Al Wiraikat Flores, "İsrail'in ve dünyanın dört bir yanındaki emperyalist ülkelerin sahip olduğu cezasızlığı görmekten bıktığını" ifade ederek buna son verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Uluslararası sularda seyreden teknelere Yunanistan ve Kıbrıs Adası'nda yasa dışı müdahale edilmesini eleştiren Al Wiraikat Flores, "Bence Avrupa Birliği'nin İsrail ile nasıl işbirliği yaptığını, İsrail'in tüm dünyada cezasız kalmasına nasıl yardımcı olduğunu sergilemesi çok yazık." şeklinde konuştu.

Al Wiraikat Flores, aktivistlerin İsrail unsurları tarafından alıkonulmasını "korsanlık eylemi" olarak nitelendirerek, bazı dünya liderleri ile Birleşmiş Milletlerin (BM) buna göz yummasının "çok kötü bir durum" olduğunu dile getirdi.

İnsanları, sokaklara çıkıp konuşamayanlar adına seslerini yükseltmeye davet eden Al Wiraikat Flores, "Şu anda konuşma imkanımız var ama belki birkaç saat ya da dakika sonra hatta belki önümüzdeki birkaç gün boyunca hiçbir şey söyleyemeyeceğiz." dedi.

Gazze halkının 1948'den bu yana sıradan bir gün yaşamadığına dikkati çeken Al Wiraikat Flores, bunun son bulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
