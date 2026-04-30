Küresel Sumud Filosu'nda Alıkonulan Aktivistlerden 20'sinin Türk Vatandaşı Olduğu Belirlendi

(ANKARA) - Gazze'ye yönelik İsrail ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım malzemeleri ulaştırmak amacıyla Avrupa limanlarından yola çıkan sivil Küresel Sumud Filosu'na, Yunanistan açıklarında İsrail savaş gemileri ve sürat botlarının müdahale etmesinin ardından alıkonulan aktivistlerden 20'sinin Türk vatandaşı olduğu belirlendi.

Global Sumud Filosu Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uluslararası sularda sivillerin alıkonulmasının "kabul edilemez" olduğu vurgulandı. Açıklamada, filodaki gemilerle irtibatın kesildiği ve durumun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Paylaşılan bilgilendirme notunda, alıkonulan gemilerde bulunan Türk vatandaşlarının isimleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada, uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunularak, sivil misyonlara yönelik müdahalelere karşı tepki gösterilmesi istendi.

İsrail donanmasının Gazze'ye insani yardım götüren filoya yasadışı bir şekilde uluslararası sularda müdahale etmesinin ardından alıkonulan Türk vatandaşları arasında Mustafa Enes Topal, Hüseyin Şuayb Ordu, Muhammed Özdemir, Ali Deniz, Yunus Kava, Şahin Yaslık, Mustafa Arslan, Abdülselam Demir, Nevzat Öylek, Mahmut Çağatay Yavuz, Nevzat Güzel, Halil Erdoğmuş, Abdüllatif Faslı, Mahmut Akay, Görkem Duru, Mehmet Atlı, Mükremin Köse, Ramazan Tekdemir, Ömer Osman Taştan, Hüseyin Oral bulunuyor.

İsrail donanmasının, gece saatlerinde Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na Akdeniz'in uluslararası sularında yasadışı bir şekilde müdahale etmesinin ardından filoda bulunan 22 teknenin irtibatı tamamen kesildi. Filodan yapılan açıklamada gemilerdeki kameraların devre dışı bırakıldığı ve yüksek yoğunluklu bir sinyal karartma (jamming) saldırısı tespit edildiği duyuruldu.

