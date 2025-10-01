Haberler

Küresel Sumud Filosu'na Gece Tacizleri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskoç aktivist James Hickey, Küresel Sumud Filosu'nda gece yarısı kimliği belirsiz gemi ve dronların faaliyetlerine maruz kaldıklarını, bunun bir psikolojik savaş taktiği olduğunu ifade etti.

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan İskoç aktivist James (Jim) Hickey, gece yarısı kimliği belirlenemeyen gemiler ve dronların filo çevresinde ve üzerinde faaliyetlerde bulunduğunu, bunun daha çok "psikolojik savaş" taktiği olduğunu söyledi.

Küresel Sumud Filosu'ndaki "Saulle" gemisinde bulunan İskoç aktivist James Hickey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze yolundaki filoya gece yarısı bazı taciz girişimleri olduğunu belirtti.

Gece yarısından sonra filodaki gemilerin üzerinde dron uçuşları tespit ettiklerini anlatan Hickey, GPS sinyallerini kaybettiklerini ve sinyal bozucuların devreye girdiğini ifade etti.

Hickey, dün akşam saatlerinde de Usdud (Aşdod) Limanı'ndan bir İsrail askeri gemisinin hareket ettiği haberi aldıklarını aktardı.

Filonun önündeki gemilerin, kimliği belirsiz bazı gemiler tarafından taciz edildiğine de dikkati çeken Hickey, "Filo ilerlemeyi durdurdu ve bir müdahale olasılığına karşı hazırlandık. Ancak bu, kaptanların kararlılığını test etmek için yapılmış başka bir psikolojik savaş girişimine benziyordu." diye konuştu.

Hickey, filodaki herkesin iyi olduğunu ve yollarına devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
Bahçeli'den CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki

CHP'nin kararı Bahçeli'yi küplere bindirdi: Bu vahim bir durumdur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seray Sever'den yıllar sonra gelen Ali Poyrazoğlu itirafı

Seray Sever'den yıllar sonra gelen Ali Poyrazoğlu itirafı
Artçılar 12 bini aştı, deprem fırtınası sürüyor: Ölü faylar uyandı

Beşik gibi sallanan ilimiz diken üstünde! Ölü faylar uyandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.