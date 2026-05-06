Haberler

İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Mustafa Arslan yaşadıklarını anlattı

İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Mustafa Arslan yaşadıklarını anlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerden Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No'lu Şube Başkanı Mustafa Arslan, İsrail tarafından saldırıya uğradıklarını ve insanlık dışı muameleye maruz kaldıklarını açıkladı. Hedeflerinin Gazze'deki hukuksuz ablukayı kırmak olduğunu belirtti.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No'lu Şube Başkanı Mustafa Arslan, yaşadıklarını anlattı.

Arslan, sendika binasında düzenlediği basın açıklamasında, Küresel Sumud Filosu'ndaki 6 Nisan'da başlayan yolculuklarının 1 Mayıs'ta İstanbul Havalimanına dönüşleriyle sonuçlandığını söyledi.

Hedeflerinin Gazze'deki uluslararası hukuka aykırı şekilde İsrail'in uyguladığı hukuksuz ablukayı kırmak olduğunu anlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Bir akşam üzeri ansızın İsrail'e ait savaş botları, teknelerimize saldırdı. Bizleri kaçırdığı süreci yaşadık. İnsanlık dışı muameleyle karşı karşıya kaldık. Devletimizin gücünü ülkemizin sınırları dışında çok daha fazla hissettik. Büyükelçimize ve personeline teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak

Trump'tan İran'a gözdağı: Tahran anlaşmayı kabul etmezse...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kız öğrenciyi okul bahçesinde darp ettiler: Kafasını defalarca yere vurdu, 'yoruldum' deyip dinlendi

Kız öğrenciye feci darp: Kafasını yere vurdu, yoruldum deyip dinlendi
Venedik Bienali'nde tartışma yaratan görüntü: Bu sanat mı?

İzleyen herkes aynı soruyu soruyor!
Şebnem Ferah'ın konser biletleri 40 dakikada tükendi! Karaborsaya düştü

Biletler 40 dakikada bitti, fahiş fiyattan karaborsaya düştü
'‘Oh be’ dedirtecek aday' Ali Babacan mı? Kendisine soruldu, verdiği cevap manidar

"‘Oh be’ dedirtecek aday" Ali Babacan mı? Kendisine soruldu
Kız öğrenciyi okul bahçesinde darp ettiler: Kafasını defalarca yere vurdu, 'yoruldum' deyip dinlendi

Kız öğrenciye feci darp: Kafasını yere vurdu, yoruldum deyip dinlendi
Ülkede şok uygulama! Zorbalık yapan öğrencilere 'sopa cezası' getirildi

Zorbalık yapan öğrencilere "sopa cezası" getirildi
YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor

İsrail'de YILDIRIMHAN korkusu! Sorulan soru her şeyi özetliyor