Cenevre, gelecek hafta küresel mülteci sorunlarının ele alınacağı toplantıya ev sahipliği yapacak

Güncelleme:
BMMYK'nın başkanı Nicolas Brass, mülteci sorunlarını ele almak üzere önümüzdeki hafta Cenevre'de düzenlenecek olan 'İkinci Küresel Mülteci Forumu İlerleme Değerlendirmesi' toplantısı hakkında bilgi verdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Küresel Mülteci Sözleşmesi Birimi Başkanı Nicolas Brass, gelecek hafta küresel mülteci sorunlarını konuşmak üzere "İkinci Küresel Mülteci Forumu İlerleme Değerlendirmesi" başlıklı toplantının Cenevre'de yapılacağını bildirdi.

Brass, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"İkinci Küresel Mülteci Forumu İlerleme Değerlendirmesi" başlıklı toplantının gelecek hafta Cenevre'de yapılacağını söyleyen Brass, "Mülteci sorunları üzerine önemli bir küresel toplantı düzenlenecek. Bu toplantı, mültecilere yönelik küresel desteğin yeniden teyit edilmesinin hayati önem taşıdığı bir dönemde gerçekleşecek." dedi.

Brass, sığınmanın giderek daha fazla siyasallaştığına ve zayıflatıldığına işaret ederek, "İnsani yardım fonları azalıyor, mülteci hakları baskı altında ve küresel dayanışma sınanıyor." ifadesini kullandı.

BMMYK ve İsviçre ortaklığıyla 15-17 Aralık'ta düzenlenecek toplantıya üst düzey hükümet yetkilileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, diğer paydaşların yanı sıra mültecilerin de katılacağını aktaran Brass, toplantının, katılımcılar için yeni çözümler geliştirme ve son yıllarda verilen sözlerin nasıl gerçek bir etkiye dönüştüğünü değerlendirme imkanı sağlayacağını belirtti.

Brass, şöyle devam etti:

"(Mültecilerle ilgili) Zorluklar devam ediyor. Finansman açıkları, zorlukla elde edilen kazanımları tehdit ediyor. Ev sahibi ülkeler üzerlerine düşeni yapıyor ancak dayanışma yalnızca iyi niyetle sürdürülemez. Yenilenen siyasi irade ve yatırım olmadan ilerlemenin kaybolma riski var. Küresel durum, devam eden çatışmalar, rekor düzeyde sivil ölümler, yerinden edilmelere yol açan ve sistemi zorlayan derinleşen siyasi ayrışmalar nedeniyle kötüleşiyor."

Küresel servetin yalnızca yüzde 27'sine sahip ülkelerin, dünyadaki mültecilerin yüzde 80'ine ev sahipliği yaptığına işaret eden Brass, düşük gelirli ülkelerin orantısız bir yük taşıdığını vurguladı.

Brass, "2023'te mülteciler için 14,4 milyar dolar yardım ayrıldı. Bu rakam, 2024'teki küresel askeri harcamalardan 190 kat daha az." dedi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
