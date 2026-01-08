Haberler

Küre'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Küre'de Kaymakam Hasan Çakır başkanlığında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda vakfın faaliyetleri ve yardım çalışmaları ele alındı.

Küre'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti toplantısı yapıldı.

Kaymakam Hasan Çakır başkanlığında, mütevelli heyeti üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda vakıf faaliyetleri değerlendirildi.

Devam eden ve önümüzdeki dönem için planlanan yardım çalışmalarının ele alındığı toplantıda vatandaşlar tarafından yapılan başvuruları görüşüldü.




