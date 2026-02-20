Haberler

Küre Dağları Milli Parkı'nda kar manzarası

Güncelleme:
Küre Dağları Milli Parkı'nda etkili olan kar yağışı sonucu oluşan muhteşem manzara, dronla görüntülendi. 1300 rakımlı alanlarda kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.

BARTIN ile Kastamonu sınırlarında yer alan Küre Dağları Milli Parkı'nda oluşan kar manzarası dronla görüntülendi.

Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikası alarak, Avrupa'nın özel 13 noktasından 1'i seçilen Küre Dağları Milli Parkı'nda, dün kar yağışı etkili oldu. Parkın, Ulus ilçesindeki bölümlerindeki 1300 rakımlı alanlarda kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Kış mevsiminin tüm güzelliklerini barındıran milli parkta kar manzarası oluştu. Milli parkın eteklerindeki beyaz örtüyle kaplanan Drahna Vadisi'ndeki Ulukaya, Alıçlı, Çıraklar, Köklü, Çamdibi, Kozanlı, Aşağıdere, Yukarıdere köyleri ve dağlardaki kar, dronla görüntülendi.

