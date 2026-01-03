Haberler

Küre Dağları Milli Parkı'ndan kar manzarası

Güncelleme:
Bartın ve Kastamonu sınırlarında bulunan Küre Dağları Milli Parkı, 6 gün süren kar yağışının ardından muhteşem görüntülere ev sahipliği yaptı. Parktaki kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.

BARTIN ile Kastamonu sınırlarında yer alan Küre Dağları Milli Parkı'nda, 6 gün yağan kar nedeniyle güzel görüntüler ortaya çıktı. Milli parktaki kar manzarası, dronla görüntülendi.

Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikası alarak, Avrupa'nın özel 13 noktasından 1'i seçilen Küre Dağları Milli Parkı'nda kar etkili oldu. Parkın Bartın'ın Ulus ilçesindeki bölümlerinde 1300 rakımlı alanlarında kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen parkta 6 gün devam eden kar yağışının ardından güneş yeniden kendini gösterdi. Kış mevsiminin tüm güzelliklerini barındıran milli parkta güzel kar manzarası oluştu. Milli parkın eteklerinde bulunan beyaz örtüyle kaplanan Drahna Vadisi'ndeki Ulukaya, Alıçlı, Çıraklar, Köklü, Çamdibi, Kozanlı, Aşağıdere, Yukarıdere köyleri ve dağlardaki kar manzarası dronla görüntülendi.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
