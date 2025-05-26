Kurbanlık Pazarında Güvenlik Güçlerine Saldırı: 10 Gözaltı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kurbanlık pazarında denetim sırasında sopalarla güvenlik güçlerine saldıran gruptan 10 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Bağlum Karşıyaka Mahallesi'ndeki kurban satış yerinde öğle saatlerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimi sırasında tartışma çıktı.

Kurbanlık satıcıları ile ekipler arasında kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada olay yerine gelen polis ekiplerine de grup üyelerince sopalarla saldırıda bulunuldu. İlk belirlemelere göre 1 polis memuru yaralandı.

Takviye ekiplerin müdahalesiyle yatıştırılan olayın ardından 10 şüpheli gözaltına alındı.