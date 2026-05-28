Kurbanlık koyun yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kurbanlık koyun yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü Samet Çakır hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, devrilen kurbanlık koyun yüklü kamyonetin sürücüsü Samet Çakır (24) hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 110'uncu kilometresinde meydana geldi. Birecik'te kurbanlık koyun satışı yapan Samet Çakır'ın, satamadığı hayvanları Şanlıurfa kent merkezindeki canlı hayvan pazarına götürdüğü sırada kullandığı kamyonet, kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Samet Çakır ile yanındaki kişi ağır yaralandı. Yola savrulan koyunlar ve yaralılar vatandaşlar seferber oldu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Samet Çakır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
