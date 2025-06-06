Kurbanlık Keçi Kleopatra Plajı'nda Şaşkınlık Yarattı

Kurbanlık Keçi Kleopatra Plajı'nda Şaşkınlık Yarattı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde kurbanlık olarak kesilmekten kaçan bir keçi, Kleopatra Plajı'na girerek güneşlenen turistlerin arasında dolaştı. Keçi, bir süre sonra sahibi tarafından yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahibinden kaçan kurbanlık keçi, Kleopatra Plajı'na girdi.

Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinden itibaren belediyeler tarafından belirlenen alanlarda ve farklı noktalarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı.

Sahibinden kaçan bir kurbanlık keçi ise Kleopatra Plajı'na girdi. Sahilde güneşlenen turistlerin yanında dolaşan keçi, bir süre sonra sahibi tarafından yakalandı.

Keçinin sahildeki görüntüsü şaşkınlığa neden oldu.

Öte yandan keçinin sahildeki hali, bir vatandaşın cep telefonuyla da görüntülendi.

Görüntülerde keçinin şezlongda yatan turistlerin yanına gittiği, kumsalda yürüdüğü görüldü.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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