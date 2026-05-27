Haberler

Kurbanlık hayvanı kamyonetin kasasından sarkıtarak taşıyan sürücüye ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kurbanlık büyükbaş hayvanı kamyonetin arkasına bağlayıp sarkıtarak taşıyan sürücüye 31 bin TL idari para cezası kesildi, hakkında adli soruşturma başlatıldı.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde kurbanlık büyükbaş hayvanı kamyonetin arkasına bağlayıp sarkıtarak taşıyan sürücüye 31 bin TL ceza kesildi, hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bolu-Mudurnu kara yolunda meydana geldi. Bir sürücünün kurbanlık büyükbaş hayvanı kasasında süt tankeri bulunan 14 AAY 104 plakalı kamyonetine bağlayıp sarkıtarak ilerlediği anlar, başka sürücüler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı. Kamyonet sürücüsü tespit edilerek 31 bin TL idari para cezası kesildi.

Bolu Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Konuya ilişkin yapılan incelemeler neticesinde, görüntülerde yer alan araç sürücüsü tespit edilmiş olup; şahıs hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında trafik idari para cezası ve idari yaptırım uygulanmış, ayrıca hayvana kötü muamele niteliği taşıyan fiille ilgili olarak konu adli makamlara intikal ettirilmiştir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı! Yazılan notlar çok konuşulacak

İkisi de Özel'in makam aracıydı! Üzerindeki notlar kavga çıkarır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun 'Militanlarına taş attırdı' sözlerine Adnan Beker'den jet yanıt

Kılıçdaroğlu'nun "Militanlarına taş attırdı" sözlerine jet yanıt geldi
Muş'ta kaybolan kadının 8'inci günde cansız bedeni bulundu

9 çocuk annesiydi! Gülsima'dan günler sonra acı haber geldi
Günlerdir entübeydi! Kadir İnanır'dan haber var

Günlerdir entübeydi! Kadir İnanır'dan haber var
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım

Akrabasının boğazını kesip cansız bedenini kahvehanenin önüne attı
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi

Ünlü şarkıcı Bodrum'da aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
Gabriel Sara'dan Aston Villa'ya olumlu sinyal

Avrupa şampiyonuna transfer oluyor