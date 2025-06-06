Kurban Kesiminde Acemi Kasapların Hastaneye Akın Etmesi

Kurban Kesiminde Acemi Kasapların Hastaneye Akın Etmesi
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Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı'nın ilk günü, kurban kesimi sırasında yaralanan acemi kasaplar hastaneye koştu. Gün boyunca acil servise çok sayıda başvuru yapıldı, yaralanmalar arasında kesikler ve doku zedelenmeleri yer aldı.

Kahramanmaraş'ta acemi kasaplar hastaneye koştu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı'nın ilk günü, kurban kesimi sırasında kendini yaralayan acemi kasaplar soluğu hastanede aldı.

Kent genelinde kurban kesimi sırasında dikkatsizlik sonucu el, kol ve bacak bölgelerinden yaralanan vatandaşlar, ambulans ve özel araçlarla hastaneye getirildi. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası Acil Servisi'ne gün boyunca çok sayıda vatandaş başvurdu. Özellikle sabah saatlerinden itibaren acil serviste yoğunluk yaşanırken, sağlık ekipleri kesik ve doku zedelenmesi gibi yaralanmalara müdahale etti.

Acemi kasapların yanı sıra kurbanlık hayvanların kontrolünü sağlayamayan bazı vatandaşlar da hayvanların darbesiyle yaralandı. Onikişubat ilçesinde bir vatandaş, kurbanlık boğanın aniden saldırması sonucu burnu kırıldı.

Bazı vatandaşların ise ellerinde kesiler oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Güncel
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