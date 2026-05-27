Esenyurt ve Kartal'da acemi kasaplar hastanelere başvurdu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar hastanelere başvurdu. Eline 2 dikiş atılan Mehmet Aydın, "Kurban etini doğrarken elimi kestim, 2 dikiş atıldı" dedi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde aldıkları kurbanlıkları kesmek isteyenler, sabahın erken saatlerinde kesim alanlarına gitti. Bazı kişiler, kurbanlıkları keserken hayvanların darbeleriyle ya da kesici aletlerle kendilerini yaralayıp hastanelik oldu. Kurban etlerini doğrarken elinden yaralanan Mehmet Aydın, "Kurbanı ben kesmedim. Evde etleri ayıklarken elimi kestim. Bir şey yok, 2 dikiş atıldı" dedi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde de kesim sırasında çeşitli yerlerinden yaralananlar hastanelere akın etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı